Governo | Kissinger | ' conobbi Draghi su un volo e condividemmo sandwich | ha coraggio e visione'

New York, 20 set. (Adnkronos) - "conobbi Draghi su un aereo di un amico comune che non serviva cibo sui suoi aerei, ma, conoscendo quell'amico, avevo portato dei sandwich che condivisi con Draghi. La nostra amicizia risale a molti decenni fa". Lo ha raccontato l'ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger, che ieri, con uno sguardo vispo a dispetto dei suoi 99 anni, è intervenuto alla cerimonia di premiazione del presidente del Consiglio italiano, insignito del 'World Statesman Award' al Perrine di New York. "Ho avuto un enorme rispetto per l'onorevole Draghi in questi anni, in questi decenni - ha proseguito -. Ha avuto una straordinaria capacità di analisi intellettuale, analisi centrate sul bene comune e non solo sull'immediato. È diventato primo ministro in un momento in cui il ...

