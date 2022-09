Governo: anche Parolin a premiazione Draghi a New York (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - C'è anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato per la Santa Sede, alla premiazione del presidente del Consiglio Mario Draghi al Pierre Hotel, dove il premier riceverà, tra pochi minuti, il 'World Statesman Award' della Appeal of Conscience Foundation. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos) - C'èil cardinale Pietro, segretario di Stato per la Santa Sede, alladel presidente del Consiglio Marioal Pierre Hotel, dove il premier riceverà, tra pochi minuti, il 'World Statesman Award' della Appeal of Conscience Foundation.

matteorenzi : Anche oggi Giuseppe Conte parla di me dicendo bugie. Tutto pur di non parlare del perché ha chiuso la struttura ded… - Mov5Stelle : Sempre le stesse facce, ma anche basta. Meloni, Bossi, Fitto, Bernini, Calderoli, Rotondi, Carfagna, La Russa, Trem… - ladyonorato : Anche lei è inserita nella lista dei nemici del governo ucraino… - D4RRENS : anche il fascismo per legge è illegale eppure una fascista rischia di salire al governo quindi a me purtroppo non f… - umby51 : @pdnetwork @EnricoLetta 10 anni al governo ed avete pensato solo ad occupare posti di comando. Adesso che avete il… -