Gori con i sindaci di Bologna e Firenze: "Subito una norma nazionale contro il boom degli affitti turistici brevi " (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo la pandemia il mercato degli affitti turistici brevi è di nuovo esploso. Secondo i dati pubblicati sul sito "Inside Airbnb", gli host più attivi non sono semplici privati come nello spirito originario delle piattaforme di home sharing, ma vere e proprie società di property management. Nella sola città di Bergamo gli annunci attivi sono ben 790, un numero molto alto, considerando inoltre che il 70% di questi riguarda interi appartamenti. I sindaci di Bergamo Giorgio Gori, di Bologna Matteo Lepore e di Firenze Dario Nardella hanno le idee chiare: "Serve Subito una norma nazionale che consenta ai Comuni di poter intervenire in modo chiaro e deciso per tutelare le nostre città e mettere un freno alla ..."

