Golf, torna la Presidents Cup dopo tre anni: USA favoriti (Di martedì 20 settembre 2022) dopo tre anni dall'ultima edizione, torna la Presidents Cup di Golf, che si disputerà a Charlotte (North Carolina) nel weekend dal 22 al 25 settembre. A sfidarsi saranno il team USA, capitanato da Davis Love III (campione Major, ha conquistato il PGA Championship nel 1997), e il Team International (esclusi giocatori europei) guidati invece dal sudafricano Trevor Immelman, vincitore del The Masters nel 2008. Si tratta della 14esima edizione da quando venne istituito il torneo (organizzato dal PGA Tour) nel 1994: l'albo d'oro vede protagonista il team statunitense, che ha fin qui vinto undici volte, con l'unico successo del Team International nel 1998, mentre nel 2003 in Sudafrica il confronto terminò in parità. Tra i big della compagine a stelle e strisce ecco Patrick Cantlay, Xander Schauffele e ...

