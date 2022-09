Gli italiani si sveglieranno col freddo fino a sabato (Di martedì 20 settembre 2022) AGI. - Risvegli molto freddi in Italia, almeno fino a sabato. Le temperature minime caleranno ancora fino a venerdì con valori di 7-8 C sotto la media del periodo, soprattutto in montagna e nelle zone interne; lungo le coste i valori saranno mitigati dal mare ancora caldo. Durante il giorno le massime subiranno gli effetti di un soleggiamento ancora in parte estivo e non mancheranno massime di 25 C al Centro-Nord con picchi di 30 C in Sicilia e Calabria. E' quanto prevedono gli esperti de "Il Meteo.it". "Avremo sul fianco orientale della Penisola - spiega il meteorologo Lorenzo Tedici - qualche incertezza con possibili brevi acquazzoni, favoriti anche dal mare italiano caldo" che "incontrando l'aria più fredda in discesa dai Balcani, causerà la formazione di qualche cella temporalesca specie lungo le coste adriatiche ed in seguito ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI. - Risvegli molto freddi in Italia, almeno. Le temperature minime caleranno ancoraa venerdì con valori di 7-8 C sotto la media del periodo, soprattutto in montagna e nelle zone interne; lungo le coste i valori saranno mitigati dal mare ancora caldo. Durante il giorno le massime subiranno gli effetti di un soleggiamento ancora in parte estivo e non mancheranno massime di 25 C al Centro-Nord con picchi di 30 C in Sicilia e Calabria. E' quanto prevedono gli esperti de "Il Meteo.it". "Avremo sul fianco orientale della Penisola - spiega il meteorologo Lorenzo Tedici - qualche incertezza con possibili brevi acquazzoni, favoriti anche dal mare italiano caldo" che "incontrando l'aria più fredda in discesa dai Balcani, causerà la formazione di qualche cella temporalesca specie lungo le coste adriatiche ed in seguito ...

