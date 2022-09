Gli inglesi non hanno gridato «fuc* Joe Biden» durante il funerale della Regina (Di martedì 20 settembre 2022) Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 14 secondi in cui si vede una limousine che trasporta il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e una folla attorno all’auto che grida «fuck Joe Biden». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «#UK, inglesi cantano “fuc* Joe #Biden” mentre passa tra la folla». Si tratta di un video manipolato, che veicola una notizia falsa. Il video originale è stato pubblicato su Twitter il 19 settembre 2022 da Joe Armitage, analista politico britannico ed è stato ripreso anche dalla stampa locale, come si può verificare qui. Nel filmato si vede una limousine, che trasporta Joe Biden, rallentata da una grande folla e le immagini sono accompagnate da qualche commento sorpreso dei ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 settembre 2022) Il 20 settembre 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 14 secondi in cui si vede una limousine che trasporta il Presidente degli Stati Uniti Joee una folla attorno all’auto che grida «fuck Joe». Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «#UK,cantano “Joe #” mentre passa tra la folla». Si tratta di un video manipolato, che veicola una notizia falsa. Il video originale è stato pubblicato su Twitter il 19 settembre 2022 da Joe Armitage, analista politico britannico ed è stato ripreso anche dalla stampa locale, come si può verificare qui. Nel filmato si vede una limousine, che trasporta Joe, rallentata da una grande folla e le immagini sono accompagnate da qualche commento sorpreso dei ...

