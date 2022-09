Gli amici non vedono tornare Paola: la trovano morta il giorno dopo (Di martedì 20 settembre 2022) Una donna di 41 anni trovata morta. Era uscita con alcuni amici per una gita. Poi si era allontanata e non è più tornata. Una gita con gli amici si è trasformata in tragedia. La vittima aveva 41 anni ed era una famosa fotografa piemontese. Il suo corpo è stato trovato senza vita dopo quasi un giorno intero di ricerche. Paola Gallo Balma si trovava in montagna con alcuni amici, in val d’Ayas precisamente. Oltre che una rinomata fotografa, la 41enne era anche appassionata di escursioni. La donna è precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul – Brusson – e non ha avuto scampo. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. A lanciare l’allarme la sera precedente al ritrovamento del cadavere, era stato uno degli ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 settembre 2022) Una donna di 41 anni trovata. Era uscita con alcuniper una gita. Poi si era allontanata e non è più tornata. Una gita con glisi è trasformata in tragedia. La vittima aveva 41 anni ed era una famosa fotografa piemontese. Il suo corpo è stato trovato senza vitaquasi unintero di ricerche.Gallo Balma si trovava in montagna con alcuni, in val d’Ayas precisamente. Oltre che una rinomata fotografa, la 41enne era anche appassionata di escursioni. La donna è precipitata da un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul – Brusson – e non ha avuto scampo. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta. A lanciare l’allarme la sera precedente al ritrovamento del cadavere, era stato uno degli ...

