Gli adesivi "Io Voto" di Olimpia Zagnoli da oggi sono disponibili su Instagram (Di martedì 20 settembre 2022) In occasione delle elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre 2022, Instagram ha lanciato 3 nuovi adesivi per sensibilizzare gli utenti sull'importanza del diritto di Voto. LEGGI ANCHE> Telegram starebbe testando una funzione "Premium" con nuovi emoji e adesivi L'impegno di Meta per garantire un'informazione corretta: non solo gli adesivi "Io Voto" A partire da oggi, 20 settembre, e per tutta la settimana, su Instagram si potranno utilizzare i tre nuovi adesivi "Io Voto", ideati e disegnati dall'illustratrice e artista multidisciplinare Olimpia Zagnoli. Gli adesivi possono essere inseriti dagli utenti nelle proprie Storie e ...

