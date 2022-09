Glazed Chocolate Manicure | i migliori prodotti per unghie al ‘cioccolato glassato’

(Di martedì 20 settembre 2022) Come accade ogni anno in modo ciclico, l’autunno, sia in campo cosmetico che in quello della moda, apre le porte a tessuti più ricchi e colori più caldi, profondi e scuri rispetto a quelli a cui ci siamo abituati ad usare questa estate. Per questo tornano a farsi vedere numerose sfumature di marrone e lasi tinge della cosiddetta. La definizione di questo smalto rende l’idea dell’effetto finale: un cioccolato “glassato” e delizioso da vedere. Si tratta di un marrone pieno e lucido, un classico per il periodo, rivisto e riproposto da celebrities e influencer. Lamarrone, infatti, non è una novità, anzi: possiamo definirla una certezza quando arriva la stazione autunnale, insieme ad altri colori più scuri come il verde, il nero, il bordeaux e così via. Sui social, la ...

Hailey Bieber’s glazed-doughnut nails are back with a twist. See a tutorial for chocolate glazed-doughnut nails here.Hailey Bieber dropped a chocolate glazed donut nails tutorial just in time for fall. Shop the yummy, autumnal nail look in gel or at home regular polish here.