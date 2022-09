Giudice Sportivo, Mourinho e Sarri squalificati per un turno (Di martedì 20 settembre 2022) Il Giudice Sportivo ha infilitto una squalifica di una giornata a José Mourinho, espulso dall'arbitro Chiffi durante la gara tra Roma e Atalanta giocata domenica scorsa allo stadio Olimpico. L'allenatore è stato sanzionato per essere "entrato indebitamente sul terreno di gioco, inveendo contro un calciatore della squadra avversaria" (Hateboer, ndr). Mourinho non potrà quindi seguire Inter-Roma in panchina il prossimo 1° ottobre a San Siro. Nel rapporto degli ispettori federali presenti all'Olimpico domenica scorsa, è stato segnalato che il tecnico giallorosso dopo l'espulsione ha continuato a dare indicazioni al suo vice Salvatore Foti dalla tribuna, utilizzando come tramiti il preparatore dei portieri Nuno Santos e il centrocampista Edoardo Bove, consegnando loro anche dei foglietti con le istruzioni da seguire. Un ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Ilha infilitto una squalifica di una giornata a José, espulso dall'arbitro Chiffi durante la gara tra Roma e Atalanta giocata domenica scorsa allo stadio Olimpico. L'allenatore è stato sanzionato per essere "entrato indebitamente sul terreno di gioco, inveendo contro un calciatore della squadra avversaria" (Hateboer, ndr).non potrà quindi seguire Inter-Roma in panchina il prossimo 1° ottobre a San Siro. Nel rapporto degli ispettori federali presenti all'Olimpico domenica scorsa, è stato segnalato che il tecnico giallorosso dopo l'espulsione ha continuato a dare indicazioni al suo vice Salvatore Foti dalla tribuna, utilizzando come tramiti il preparatore dei portieri Nuno Santos e il centrocampista Edoardo Bove, consegnando loro anche dei foglietti con le istruzioni da seguire. Un ...

Giudice sportivo Serie B, due giocatori squalificati dopo la sesta giornata

Sono due i giocatori squalificati dopo la sesta giornata di campionato dal giudice sportivo di Serie B. I giocatori squalificati sono Pucino e Ionita (entrambi espulsi nei rispettivi match).

Squalificati in Serie B 2022/2023 dopo la 6° giornata
Una giornata di squalifica e ammenda di mille euro a Pucino del Bari, una giornata di squalifica a Ionita del Pisa. Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Edgardo Pansironi, nel corso della riunione del 20 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui.

Squalifica Di Maria, UFFICIALE: la decisione del Giudice Sportivo
E' di due giornate la squalifica comminata a Di Maria dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa contro il Monza per un fallo di reazione su Izzo.

Giudice Sportivo, José Mourinho se la cava con un turno: salta Inter-Roma
Il Giudice Sportivo ha infilitto una squalifica di una giornata a José Mourinho, espulso dall'arbitro Chiffi durante la gara tra Roma e Atalanta.