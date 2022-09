Giudice Sportivo, cori contro tifosi del Napoli: multa di 15 mila euro per il Milan (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre ai quattro squalificati, il Giudice Sportivo di Serie A ha inflitto al milan una multa di 15 mila euro “per avere i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Questo il referto presente nel comunicato della Lega di A inerente il posticipo della settima giornata tra milan e Napoli. Il club rossonero, inoltre, è stato sanzionato anche per un lancio di bottiglietta in plastica semipiena sul terreno di gioco al 10? del secondo tempo e di un accendino e una moneta nel recinto di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre ai quattro squalificati, ildi Serie A ha inflitto aln unadi 15“per avere i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Questo il referto presente nel comunicato della Lega di A inerente il posticipo della settima giornata tran e. Il club rossonero, inoltre, è stato sanzionato anche per un lancio di bottiglietta in plastica semipiena sul terreno di gioco al 10? del secondo tempo e di un accendino e una moneta nel recinto di gioco. SportFace.

