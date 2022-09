Giovanni Allevi sulla malattia | “Ecco cosa insegna il dolore”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Come un appuntamento fisso, grazie al mondo dei social i fan possono trovare tutti gli aggiornamenti di. Il pianista sta combattendo contro il mieloma da questa estate, e per questo ha messo in standby la sua avventura pubblica per chiudersi nel privato e concentrare tutte le energie e le prioritàsua salute. Nel frattempo, i suoi fan e la musica gli tengono compagnia. Non a caso, la brutta parola “mieloma” è ora il titolo della prossima composizione di, che ha deciso di convertire in positivo il nome della sua. Recentemente ha annunciato di non essere in grado di usare le mani come vorrebbe, ma tutte le ispirazioni rimarranno nella sua testa e verranno presto trasformate in ...