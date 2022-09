Giornalisti: morto Nicola Cariglia, già vicesindaco e direttore della sede Rai di Firenze (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana partecipano, addolorati, al lutto della famiglia per la scomparsa di Nicola Cariglia, e si stringono alla moglie Grazia, anche lei giornalista, e alla figlia Chiara L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana partecipano, addolorati, al luttofamiglia per la scomparsa di, e si stringono alla moglie Grazia, anche lei giornalista, e alla figlia Chiara L'articolo proviene daPost.

