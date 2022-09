Giorgia Meloni tra Sud e autonomia: «No al reddito di cittadinanza, il futuro del Mezzogiorno dipende da lavoro e capacità di sviluppo» (Di martedì 20 settembre 2022) Presidente Meloni, qui al Sud è assai avvertito il tema dell'autonomia differenziata. Il suo è un partito di chiara identità nazionale: come si sposa questo progetto,... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 settembre 2022) Presidente, qui al Sud è assai avvertito il tema dell'differenziata. Il suo è un partito di chiara identità nazionale: come si sposa questo progetto,...

ginconlacrime : RT @FrancescaNevis: La geniale accoglienza riservata a Giorgia Meloni in quel di Caserta. Fingendosi sostenitori i partecipanti hanno sve… - LianaCiccina : RT @andreacantelmo8: Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista di Giorgia #Meloni a #QuartaRepubblica è quando afferma: 'La politic… - 80yeye80 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni non vuole essere contestata durante i suoi comizi, è meglio che incominci ad abituarsi. - LuisaRagni : RT @LGmarangon: The @guardian: 'se Giorgia Meloni salisse al potere alla testa di una coalizione di estrema destra, le conseguenze economic… - SilvanaBuonoco2 : RT @SenatoreMonti: Non ho mai comparato #Conte a #Draghi. Ho ricordato invece che Conte ha ottenuto per l’Italia più fondi europei di ogni… -