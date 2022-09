Ginevra Lamborghini durante la pubblicità parla della rottura con Elettra: “Mi ha bloccato su tutti i social” (Di martedì 20 settembre 2022) Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra Lamborghini non si parlano dal 2019 e il motivo è tutt’ora sconosciuto ai media (e pare pure a loro?). Nella la clip di presentazione del Grande Fratello Vip, Ginevra ha dichiarato: “Elettra non so se sarà molto felice di vedermi qui. Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui“. Pronti a scommettere che in questa avventura… correrà fortissimo! Ginevra Lamborghini si presenta al pubblico di #GFVIP… la passerella è tutta per lei! ... Leggi su biccy (Di martedì 20 settembre 2022)e sua sorellanon sino dal 2019 e il motivo è tutt’ora sconosciuto ai media (e pare pure a loro?). Nella la clip di presentazione del Grande Fratello Vip,ha dichiarato: “non so se sarà molto felice di vedermi qui. Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che io sono stata l’unicafamiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato ini modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui“. Pronti a scommettere che in questa avventura… correrà fortissimo!si presenta al pubblico di #GFVIP… la passerella è tutta per lei! ...

