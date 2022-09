Ginevra Lamborghini | “Con mia sorella Elettra non ho rapporti dal 2019”

Leggi su diredonna

(Di martedì 20 settembre 2022) Ironica, divertente, intelligente e bella:ha tutte le carte in regola per diventare una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Ha anche un’altra freccia nel suo arco: è ladi, uno dei volti più noti della scena pop italiana. Peccato che tra le due non corra buon sangue ed è la stessaad affermarlo nella clip di presentazione “Miae io facciamo musica diversa. Non abbiamo piùdal”. Il racconto non si ferma qui perché la donna afferma di essere stata l’unica della famiglia a non ricevere l’invito al matrimonio dicon il deejay Afrojack....