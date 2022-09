Giacomo Raspadori : " Andare al Napoli è stato un grandissimo cambiamento, era quello che cercavo " (Di martedì 20 settembre 2022) Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano come riporta tuttomercatoweb,di seguito le sue parole : Ieri Mancini ha fatto capire che conta molto sui campioni d'Europa. Qual è il vostro stato d'animo?"Ripartire con chi è qui da più tempo credo sia la soluzione giusta, dobbiamo ripartire. Il lavoro è l'unica strada che si conosce per ricostruire, ci tocca lavorare e seguire con passione la nostra strada". Inghilterra e Ungheria, cosa vi siete detti? "Non c'è preoccupazione ma voglia di fare bene, di esprimersi al meglio. Sono due gare importanti che arrivano in un momento in cui ci sono tante partite. Dobbiamo arrivarci al meglio, soprattutto dal punto di vista fisico". Mancini ha detto che i prossimi saranno mesi difficili, voi come li ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 20 settembre 2022), attaccante del, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano come riporta tuttomercatoweb,di seguito le sue parole : Ieri Mancini ha fatto capire che conta molto sui campioni d'Europa. Qual è il vostrod'animo?"Ripartire con chi è qui da più tempo credo sia la soluzione giusta, dobbiamo ripartire. Il lavoro è l'unica strada che si conosce per ricostruire, ci tocca lavorare e seguire con passione la nostra strada". Inghilterra e Ungheria, cosa vi siete detti? "Non c'è preoccupazione ma voglia di fare bene, di esprimersi al meglio. Sono due gare importanti che arrivano in un momento in cui ci sono tante partite. Dobbiamo arrivarci al meglio, soprattutto dal punto di vista fisico". Mancini ha detto che i prossimi saranno mesi difficili, voi come li ...

Kvaratskhelismo : RT @MGuardasole: Alle 13.30 sarà Giacomo #Raspadori a rispondere quest'oggi alle domande dei giornalisti presenti a Coverciano dal ritiro d… - DiMarzio : .@Azzurri: le parole dell’attaccante del @sscnapoli, Giacomo #Raspadori, in conferenza stampa #Nazionale - NapoliCM : ???? Raspadori in conferenza: 'Mancini decisivo per il trasferimento a Napoli, devo dire grazie a Spalletti' ???… - ArmandoPietroD : RT @MGuardasole: Alle 13.30 sarà Giacomo #Raspadori a rispondere quest'oggi alle domande dei giornalisti presenti a Coverciano dal ritiro d… - Diego31883 : RT @MGuardasole: Alle 13.30 sarà Giacomo #Raspadori a rispondere quest'oggi alle domande dei giornalisti presenti a Coverciano dal ritiro d… -