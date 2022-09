Gf Vip, rapporti tesi tra Elettra e Ginevra Lamborghini «Motivi gravissimi». Perchè hanno litigato? (Di martedì 20 settembre 2022) Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip che ha fatto il suo ingresso in diretta durante la puntata di lunedì sera. Tra le sorelle i rapporti sono più che freddi, è la stessa Ginevra ad ammettere di non essere stata nemmeno invitata al matrimonio della sorella. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha confermato che i rapporti con la sorella, Elettra Lamborghini, non sono idilliaci: «Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui». Sui Motivi della rottura ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 settembre 2022), sorella della più famosa, è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip che ha fatto il suo ingresso in diretta durante la puntata di lunedì sera. Tra le sorelle isono più che freddi, è la stessaad ammettere di non essere stata nemmeno invitata al matrimonio della sorella. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip,ha confermato che icon la sorella,, non sono idilliaci: «Non abbiamo piùdal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui». Suidella rottura ...

occhio_notizie : Durante il suo video di presentazione per il #GFVip7, #AntoninoSpinalbese si è visto costretto a parlare della sua… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip Ginevra Lamborghini: 'Non ho rapporti con mia sorella Elettra dal 2019, non mi ha invitato al suo matrimonio' https://t… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip Ginevra Lamborghini: 'Non ho rapporti con mia sorella Elettra dal 2019, non mi ha invitato al suo matrimonio' https://t… - zazoomblog : Gf Vip rapporti tesi tra Elettra e Ginevra Lamborghini Motivi gravissimi. Perchè hanno litigato? - #rapporti… - fanpage : #Gfvip Ginevra Lamborghini: 'Non ho rapporti con mia sorella Elettra dal 2019, non mi ha invitato al suo matrimonio' -

Ginevra Lamborghini, confessione choc sulla sorella Elettra/ 'Mi ha bloccata ovunque' ...invitata al suo matrimonio' Ginevra Lamborghini è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip ... [] Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che io sono stata l'... Ginevra Lamborghini: 'Con Elettra una rottura netta, il motivo non lo so' Ginevra Lamborghini e la lite con la sorella Elettra Conclusa la diretta del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha continuato a confrontarsi con i coinquilini parlando della fine dei rapporti ... Ginevra Lamborghini sulla lite con Elettra al GF Vip: ''Non vuole parlarmi, mi ha bloccata su tutti i social'' La quasi 30enne non parla con la sorella 28enne dal 2019 L’ereditiera ammette: "Non credo sia felice di vedermi qui nella Casa" Ginevra Lamborghini non ha rapporti con la sorella Elettra Lamborghini d ... Gf Vip 7, Ginevra Lamborghini si confida sul rapporto con sua sorella: "Elettra mi ha bloccato su tutti i social" Ieri sera è iniziato ufficialmente il Grande Fratello Vip 7 e tra i concorrenti che hanno catturato sin da subito la scena c'è Ginevra Lamborghini. In particolare, l'occhio del web si è spostato subit ... ...invitata al suo matrimonio' Ginevra Lamborghini è una concorrente ufficiale del Grande Fratello... [] Purtroppo io e mia sorella non abbiamo piùdal 2019. Pensate che io sono stata l'...Ginevra Lamborghini e la lite con la sorella Elettra Conclusa la diretta del Grande Fratello, Ginevra Lamborghini ha continuato a confrontarsi con i coinquilini parlando della fine dei...La quasi 30enne non parla con la sorella 28enne dal 2019 L’ereditiera ammette: "Non credo sia felice di vedermi qui nella Casa" Ginevra Lamborghini non ha rapporti con la sorella Elettra Lamborghini d ...Ieri sera è iniziato ufficialmente il Grande Fratello Vip 7 e tra i concorrenti che hanno catturato sin da subito la scena c'è Ginevra Lamborghini. In particolare, l'occhio del web si è spostato subit ...