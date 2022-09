Gf Vip | Ginevra Lamborghini entra in casa | la reazione di Elettra? Non era mai successo

(Di martedì 20 settembre 2022) Per la prima volta nella storia, dopo l'inizio del Grande Fratello Vip ,non ha fatto alcun riferimento al reality show di Alfonso Signorini . Il motivo è l'ingresso nellapiù ...

direpuntoit : Al #GFvip #GinevraLamborghini parla della sorella #ElettraLamborghini: 'Non abbiamo più rapporto dal 2019'. - 361_magazine : Ginevra Lamborghini durante la pubblicità parla della sorella Elettra. Le due non si parlano più dal 2019 - trashalgia : #GinevraLamborghini nella notte svela che è successo con la sorella #Elettra Qui tutti i Retroscena ??… - telodogratis : Gf Vip, Ginevra Lamborghini e il retroscena sulla sorella Elettra: “Non ci parliamo” - blogtivvu : Ginevra Lamborghini parla della rottura con Elettra al GF Vip 7: “Mi ha bloccata ovunque: il motivo? Una stupidaggi… -

...del Grande Fratello, Elettra Lamborghini non ha fatto alcun riferimento al reality show di Alfonso Signorini . Il motivo è l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di sua sorella...... che ha varcato la soglia della Casa con un po' troppa sicurezza, eLamborghini , che in ... Ancora da capire invece se sia più flop o più top l'ingresso al Gf7 di Pamela Prati , entrata per ...Ginevra Lamborghini parla della lite con la sorella Elettra e ammette di non conoscere i motivi della rottura tra loro.Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del GFVip. Dal cognome si intuisce, e confermiamo, che sia la sorella di Elettra Lamborghini, ma tra le due i rapporti non sono idilliaci. Durante la sua clip ...