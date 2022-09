GF Vip, elezioni politiche: concorrenti in quarantena dopo il voto? La decisione di Signorini (Di martedì 20 settembre 2022) Lunedì 19 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione del GF Vip. I primi concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa e saranno pronti a mettersi in gioco. Ad ogni modo, come tutti gli italiani sapranno, domenica 25 settembre ci saranno le elezioni politiche in tutto il paese. Anche i concorrenti del reality show hanno il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 settembre 2022) Lunedì 19 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione del GF Vip. I primivarcheranno la soglia della porta rossa e saranno pronti a mettersi in gioco. Ad ogni modo, come tutti gli italiani sapranno, domenica 25 settembre ci saranno lein tutto il paese. Anche idel reality show hanno il L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Gf vip 2022: cambia il regolamento in vista delle elezioni - ant0six : Che senso ha far iniziare il Grande Fratello VIP prima delle elezioni? #GFVIP - redazionerumors : Alfonso Signorini ha deciso di cambiare il regolamento per venire incontro ai concorrenti che andranno a votare il… - infoitcultura : Gf Vip 7 e le elezioni politiche: ecco cosa ha deciso Alfonso Signorini - IsaeChia : #GfVip 7 e le elezioni politiche: ecco cosa ha deciso di fare Alfonso Signorini Il prossimo 25 settembre i Vipponi… -