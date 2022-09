Gf Vip 7, svelato il presunto motivo dietro la lite tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra (Di martedì 20 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del Gf vip 7 e sono stati presentati i primi 15 concorrenti ufficiali, tra cui Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra. Nel suo video di presentazione Ginevra ha raccontato di non avere più rapporti con sua sorella dal 2019: le due non si vedono e non si sentono da circa tre anni ed Elettra ha scelto di non invitare la sorella al suo matrimonio. Una situazione che, ha dichiarato Ginevra, è per lei fonte di sofferenza e nonostante i suoi numerosi tentativi, Elettra non vorrebbe saperne di riallacciare i rapporti con sua sorella: I miei ci hanno provato in tutti i modi a farci riappacificare. Tutti mi dicono che il tempo passa e ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del Gf vip 7 e sono stati presentati i primi 15 concorrenti ufficiali, tra cuidella più celebre. Nel suo video di presentazioneha raccontato di non avere più rapporti con suadal 2019: le due non si vedono e non si sentono da circa tre anni edha scelto di non invitare laal suo matrimonio. Una situazione che, ha dichiarato, è per lei fonte di sofferenza e nonostante i suoi numerosi tentativi,non vorrebbe saperne di riallacciare i rapporti con sua: I miei ci hanno provato in tutti i modi a farci riappacificare. Tutti mi dicono che il tempo passa e ...

