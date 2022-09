GF Vip 7, prima puntata – Il ritorno di Pamela Prati, Elenoire dice alla Bruganelli di togliersi il porro, il primo (non) bacio è tra Romita e la Manfuso (Di martedì 20 settembre 2022) Pamela - GF Vip 7 Inizia la settima edizione del Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it riparte l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della prima puntata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della prima puntata 21.45: Si accendono le luci in passerella, dove è tornato il pubblico, e nel nuovo studio, in un gioco di luci dove Alfonso Signorini “sfila” e dà ufficialmente il via alla puntata. Promette “grandissime novità”. Aggiunge: “Siamo tutti dei sopravvissuti (…) Siamo sopravvissuti persino alla separazione di Totti e la Blasi”. 21.49: Arriva Sonia Bruganelli: si dice ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 settembre 2022)- GF Vip 7 Inizia la settima edizione del Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it riparte l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della21.45: Si accendono le luci in passerella, dove è tornato il pubblico, e nel nuovo studio, in un gioco di luci dove Alfonso Signorini “sfila” e dà ufficialmente il via. Promette “grandissime novità”. Aggiunge: “Siamo tutti dei sopravvissuti (…) Siamo sopravvissuti persinoseparazione di Totti e la Blasi”. 21.49: Arriva Sonia: si...

Mestanaccount1 : RT @musiclover_blu: Buongiorno raga per chi come me non è riuscita a vedere tutta la puntata del #gfvipparty in diretta è già presente sull… - 361_magazine : Adriana Volpe ha mandato un in bocca al lupo ai nuovi concorrenti del Gf Vip 7. Poi però non ha risparmiato Sonia B… - ilgiornale : 'Mi divertirò per tutti questi sette mesi'. Pronti, via e subito prima gaffe per #OriettaBerti. La cantante ha invo… - RealGossipland : Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli sui social durante la prima puntata del GfVip: ecco perché. LEGGI QUI… - Mestanaccount1 : RT @redazionerumors: Look da gatta nera per Giulia Salemi per la prima puntata del Grande Fratello Vip 7: sfoglia la gallery per scoprirne… -