Gf Vip 7, Patrizia Rossetti rivela: "Ho beccato il mio ex mentre mi tradiva. Lei? La conoscevo da 30 anni" (Di martedì 20 settembre 2022) Le prime 24 ore all'interno della Casa del Gf Vip 7 stanno per volgere al termine. Gli inquilini hanno già fatto conoscenza, si sono raccontati, confidati e sono nate già le prime simpatie. Nella notte a raccontarsi è stata Patrizia Rossetti, che ha svelato di non avere un uomo da molto tempo. A riportare le sue parole sono stati i colleghi di Biccy.it: Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera. Nelle confidenze fatte ad Antonino Spinalbese e Luca Salatino ha, poi, aggiunto: Mi sono chiusa da 4 anni. Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto ...

