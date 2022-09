GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 1 | “Posso mancare io?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Ma ciao! È tornato ieri il GF Vip e quando si parla di trash e min***ateio secondo voi? No ovvio! Io sto ai reality come il cacio sta sui maccheroni! Ieri puntata di presentazioni e se quando uscirono i nomi dei concorrenti per me fu tutto un “ma chi è questo/a, ma perché hanno preso questo/a” vi devo dire che invece ci daranno soddisfazioni. Per me tempo due giorni e si strappano le extension, mi sento che quest’anno qualcuno si mena e io, ovviamente non aspetto altro. Tra i vipponi entrati ieri per me c’è un trio magico: la Rossetti,la Ferruzzi e la Quaranta. Per me loro ci regaleranno tanto, quindi teniamole d’occhio. Sapete che amo il trash, ma Pamela Prati non è trash è una che si è inventata con le sue compari, perché per me non è vittima, che aveva un bambino con un tumore, e faceva fare dei vocali a questo bambino con la voce ...