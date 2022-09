Gf Vip 7, gli ascolti della prima puntata: buon esordio per Alfonso Signorini ma… (Di martedì 20 settembre 2022) E’ partita molto bene la nuova edizione del Gf Vip 7. La prima puntata, andata in onda ieri lunedì 19 settembre ha visto l’ingresso in Casa dei primi 15 concorrenti Vip. Giovedì 22 settembre ci sarà la seconda puntata che vedrà l’ingresso di altri concorrenti, tra cui Giovanni Ciacci, come preannunciato nella puntata di ieri. Ma come è andata questa prima puntata del Gf Vip 7? Il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti ha totalizzato 2 636 000 di telespettatori pari al 21,73& di share. Qui di seguito il confronto con le prime puntate delle altre sei edizioni di Grande Fratello Vip, partendo dalla prima: prima edizione, prima ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022) E’ partita molto bene la nuova edizione del Gf Vip 7. La, andata in onda ieri lunedì 19 settembre ha visto l’ingresso in Casa dei primi 15 concorrenti Vip. Giovedì 22 settembre ci sarà la secondache vedrà l’ingresso di altri concorrenti, tra cui Giovanni Ciacci, come preannunciato nelladi ieri. Ma come è andata questadel Gf Vip 7? Il reality show condotto daaffiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti ha totalizzato 2 636 000 di telespettatori pari al 21,73& di share. Qui di seguito il confronto con le prime puntate delle altre sei edizioni di Grande Fratello Vip, partendo dallaedizione,...

