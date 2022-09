Genova, il grido di dolore di un bar: "Bolletta moltiplicata per quindici" (Di martedì 20 settembre 2022) La titolare: "Pensare che, rispetto allo scorso anno, ho pure tenuto spento il condizionatore e non ho utilizzato i frighi per il gelato e per le granite. E, nonostante tutto, ho pagato di più» Leggi su repubblica (Di martedì 20 settembre 2022) La titolare: "Pensare che, rispetto allo scorso anno, ho pure tenuto spento il condizionatore e non ho utilizzato i frighi per il gelato e per le granite. E, nonostante tutto, ho pagato di più»

