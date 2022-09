Gas russo, la Germania nazionalizza Uniper: operazione da 30 miliardi di euro (Di martedì 20 settembre 2022) La Germania è pronta a nazionalizzare Uniper, il più grande importatore tedesco di gas russo. Il Governo avrebbe raggiunto l'accordo con la controllante finlandese Fortum per l'acquisizione dell'... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Laè pronta are, il più grande importatore tedesco di gas. Il Governo avrebbe raggiunto l'accordo con la controllante finlandese Fortum per l'acquisizione dell'...

