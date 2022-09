Gas: prezzo sale a 188 euro al megawattora (+3%) (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo una partenza in ribasso, il prezzo del gas è tornato a salire: ad Amsterdam, il listino di riferimento per l'europa, il metano passa di mano a 188 euro al megawattora, in aumento del 3% rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo una partenza in ribasso, ildel gas è tornato a salire: ad Amsterdam, il listino di riferimento per l'pa, il metano passa di mano a 188al, in aumento del 3% rispetto ...

Maurizio_Lupi : Letta fa campagna elettorale con Scholtz, lo stesso che col suo no al tetto del prezzo del gas fa pagare bollette s… - robersperanza : Lavorare per l’interesse del Paese significa spingere la Germania dalla nostra parte nella discussione sul tetto eu… - Agenzia_Ansa : Avvio in deciso calo oggi per il prezzo del gas. Ad Amsterdam, benchmark di riferimento, i Ttf su ottobre cedono il… - tiziana89123076 : @repubblica @EnricoLetta Perché adesso siamo genuflessi davanti alla Germania e all Europa del Nord stiamo sostene… - tiziana89123076 : @LiaQuartapelle @EnricoLetta @OlafScholz @pdnetwork Cara mia si vergogni Letta nn è lì per trattare il prezzo del g… -