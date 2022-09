Gas liquefatto, il suicidio economico dell’Europa (Di martedì 20 settembre 2022) Per qualche motivo, in tutta la discussione sul gas (e sull’elettricità, che in buona parte dipende dal gas), nessuno confronta il prezzo del gas, che compriamo liquefatto in Europa, con quello che costa nel resto del mondo. Se compie questo confronto si vede che ci stiamo rovinando, a favore degli interessi economici (oltre che politici) Usa. Il gas che ora compriamo liquefatto per nave al mercato in Olanda, chiamato “Ttf”, proveniente dagli Usa, ha un valore intorno a 70$. Lo stesso tipo di gas liquefatto per nave, in un mercato simile al Ttf in Asia, costa sui 55$. Questo gas, prima di essere liquefatto e caricato su una nave negli Stati Uniti, costa 7$ al mercato future, dal nome Henry Hub. Il gas invece che arriva ancora e arrivava da venti anni, attraverso il gasdotto dalla Russia, costa meno di 2$. Abbiamo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 settembre 2022) Per qualche motivo, in tutta la discussione sul gas (e sull’elettricità, che in buona parte dipende dal gas), nessuno confronta il prezzo del gas, che compriamoin Europa, con quello che costa nel resto del mondo. Se compie questo confronto si vede che ci stiamo rovinando, a favore degli interessi economici (oltre che politici) Usa. Il gas che ora compriamoper nave al mercato in Olanda, chiamato “Ttf”, proveniente dagli Usa, ha un valore intorno a 70$. Lo stesso tipo di gasper nave, in un mercato simile al Ttf in Asia, costa sui 55$. Questo gas, prima di esseree caricato su una nave negli Stati Uniti, costa 7$ al mercato future, dal nome Henry Hub. Il gas invece che arriva ancora e arrivava da venti anni, attraverso il gasdotto dalla Russia, costa meno di 2$. Abbiamo ...

