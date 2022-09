Gas Italia | Cingolani | “Contratto a prezzi calmierati dopo elezioni”

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ilsul gas aarriveràle, già la settimana prossima spero”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a margine dei lavori del Youth4Climate a New York, risponde ai cronisti circa il decreto ministeriale sul gas aper le imprese gassivore. “Siamo all’87,87% di stoccaggi e ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%. Se si riuscisse a raggiungere il 92-93%… Servirebbe per avere in inverno più flessibilità”. Le forniture di gas dall’Algeria “certo che arrivano, hanno già smentito e chiarito tutto. Oggi arrivano 70 milioni di metri cubi di gas al giorno dall’Algeria, prima della crisi erano circa un terzo. Poi sembravano esserci problemi ma hanno ...

...diserra almeno del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, il Piano per la Transizione Ecologica prevede che nel 2030 la generazione di energia elettrica in...... con l'indice Moex che poco dopo le 15 ora locale (e quindi le 14 in) segnava un ... leggi ancherusso, perché biogas e biometano ci possono aiutare a superare la crisi energetica: "70 ... Alla canna del gas (Adnkronos) – “Il contratto sul gas a prezzi calmierati arriverà dopo le elezioni, già la settimana prossima spero”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine dei lavo ...Ford -9% dopo profit warning. Rendimento Btp Italia al 4,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 set - I mercati europei vanno in fibrillazione alla vigilia del rialzo dei tassi da parte de ...