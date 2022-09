Furti e rapine di orologi di lusso: fermata la banda degli algerini (Di martedì 20 settembre 2022) Agivano in gruppo ed erano considerati degli "specialisti" dello scippo. Rapinavano passanti e turisti in centro a Milano. I quattro arrestati sono tutti di origine franco-algerina Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Agivano in gruppo ed erano considerati"specialisti" dello scippo. Rapinavano passanti e turisti in centro a Milano. I quattro arrestati sono tutti di origine franco-algerina

