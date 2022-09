Funerali della Regina, i messaggi nascosti nei look della famiglia reale (Di martedì 20 settembre 2022) Ormai lo sappiamo: nulla nei look ufficiali della royal family è lasciato al caso. Così è stato anche nel giorno più triste, quello del funerale della Regina Elisabetta. Per dare l’ultimo addio all’amata sovrana, le donne della “Firm” hanno rispettato il dress code, che le voleva vestite completamente di nero, aggiungendo però ai look dei dettagli colmi di significato. Le perle di Kate Kate MiddletonLasciate a Kate Middleton l’arte di comunicare con l’outfit. La principessa del Galles ha indossato un coat dress di Alexander McQueen, uguale a quello scelto per il Trooping the Colour 2022. In quell’occasione era bianco, adesso ovviamente Kate era in total black. Sono però i gioielli a marcare l’indelebile legame con la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 20 settembre 2022) Ormai lo sappiamo: nulla neiufficialiroyal family è lasciato al caso. Così è stato anche nel giorno più triste, quello del funeraleElisabetta. Per dare l’ultimo addio all’amata sovrana, le donne“Firm” hanno rispettato il dress code, che le voleva vestite completamente di nero, aggiungendo però aidei dettagli colmi di significato. Le perle di Kate Kate MiddletonLasciate a Kate Middleton l’arte di comunicare con l’outfit. La principessa del Galles ha indossato un coat dress di Alexander McQueen, uguale a quello scelto per il Trooping the Colour 2022. In quell’occasione era bianco, adesso ovviamente Kate era in total black. Sono però i gioielli a marcare l’indelebile legame con la ...

pietroraffa : La conduttrice Olga Skabeeva ha sostenuto in tv che la Russia avrebbe dovuto effettuare un attacco nucleare durante… - fanpage : La regina Margherita II di Danimarca è risultata positiva al Covid dopo i funerali della #QueenElizabethII - VauroSenesi : FUNERALI DELLA REGINA... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #20settembre #ElizabethII… - BobOfMeddle : @CottarelliCPI Se è un saluto militare e la Cassazione ha stabilito che lo è...arriva lei e dice che non lo è. Si… - houseofffbad : RT @yleniaindenial1: 'ma come si può essere innamorati e devoti alla famiglia reale, ma una famiglia in cui ci sono stupratori, organizzato… -