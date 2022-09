Frascati | parroco chiude i campi di calcetto e basket | «I ragazzi bestemmiano»

lacittanews : Parolacce e perfino bestemmie nel campetto dell’oratorio, reti strappate e rifiuti lasciati a terra. Sono stati que… -

Sono stati questi motivi a spingere don Franz Vicentini, parroco di San Giuseppe a Cocciano (popoloso quartiere alla periferia di Frascati), a limitare l'accesso ai campi di calcetto e basket che ... di cui per nove anni (2005 - 2014) fu parroco e per una quarantina vice. Venne ordinato sacerdote ... ottenne la licenza in teologia all'Istituto Sant'Anselmo e venne mandato dai Superiori a... Il campetto di basket e calcio dietro la parrocchia di San Giuseppe lavoratore a Cocciano per ora rimane chiuso o meglio, aperto a chi chiederà ...