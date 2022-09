Frascati | il parroco chiude i campi di calcio e basket dell’oratorio | “Troppe parolacce e bestemmie”

PaoloX68 : ?? Frascati : “Troppe parolacce e bestemmie”, il parroco chiude i campetti di calcio dell’orario ?? - radioromait : Frascati, troppe urla e bestemmie: il parroco chiude il campetto dell’oratorio - occhio_notizie : Bestemmie, parolacce, ma anche rifiuti abbandonati e reti rotte nel campetto dell’oratorio di Frascati: così il par… - lacittanews : 20 Settembre 2022 Bestemmie, parolacce, ma anche rifiuti abbandonati e reti rotte nel campetto dell’oratorio di… - CorriereCitta : Frascati, il parroco chiude i cancelli del campo da calcetto e basket: ”Troppe bestemmie e rifiuti” -

Bestemmie , parolacce, cartacce gettate in terra, arredi danneggiati e parolacce. Il tutto nel dell'oratorio della parrocchia del quartiere di Cocciano , periferia di. Troppo per il, don Franz Vicentini che ha deciso di educare i bullì a modo suo: campetto off limits anzi ad accesso limitato con tracciabilità degli ingressi sia nel campo di calcio ...Il tutto nel campetto dell'oratorio della parrocchia del quartiere di Cocciano, periferia di. Troppo per il, don Franz Vicentini che ha deciso di educare i 'bulli' a modo suo: ...Dopo episodi di maleducazione verbale durante le attività sportive e danneggiamenti agli impianti, Don Vicentini, titolare di una parrocchia a Frascati, ha deciso di permettere l'utilizzo dei campi da ...Bestemmie, parolacce, cartacce gettate in terra, arredi danneggiati e parolacce. Il tutto nel campetto dell'oratorio della parrocchia del quartiere ...