Franco: "Ok modifiche mirate al Pnrr, no alla ridiscussione o al blocco dei lavori" (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Pnrr non può essere "cambiato unilateralmente" ma "cambiamenti mirati sono possibili e auspicabili ove vi sono problemi". Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo alla 'Lezione Onorato Castellino 2022 – La politica di bilancio in tempi di emergenza'. "Una ridiscussione integrale del piano avrebbe l'incovenienza di bloccare tutti i lavori e, in secondo luogo, darebbe luogo ad una discussione molto lunga con la Commissione Ue", spiega il ministro. "Il piano – aggiunge – è stato pensato in tempi brevi e quindi ci possono essere delle revisioni strada facendo" nel "dialogo con la Commissione europea". E ancora: "il piano – spiega Franco – sta procedendo, nel nostro caso abbiamo finora realizzato tutti gli obiettivi concordati con l'Ue per ...

