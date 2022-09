Francia, anche Digne ko: chiamato Truffert dall’U21 (Di martedì 20 settembre 2022) Sembra una vera e propia maledizione quella che sta colpendo la Francia sull’out di sinistra. Dopo Theo Hernandez, infatti, anche Lucas Digne non sarà disponibile per le due partite di Nations League contro Austria e Danimarca: il terzino dell’Aston Villa ed ex Roma ha riportato un edema alla caviglia destra. Al suo posto, Didier Deschamps ha chiamato Adrien Truffert, terzino del Rennes classe 2002, che si trovava a Clairefontaine per il raduno dell’under 21 transalpina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Sembra una vera e propia maledizione quella che sta colpendo lasull’out di sinistra. Dopo Theo Hernandez, infatti,Lucasnon sarà disponibile per le due partite di Nations League contro Austria e Danimarca: il terzino dell’Aston Villa ed ex Roma ha riportato un edema alla caviglia destra. Al suo posto, Didier Deschamps haAdrien, terzino del Rennes classe 2002, che si trovava a Clairefontaine per il raduno dell’under 21 transalpina. SportFace.

