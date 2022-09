Fortnite: Come sbloccare ricompense GRATIS con Riavvio alla riscossa (Di martedì 20 settembre 2022) Come spesso accade, Epic games offre ai giocatori di Fortnite la possibilità di sbloccare ricompense GRATIS tramite Riavvio alla riscossa, il solito programma o iniziativa che consiste nel giocare a Fortnite con qualcuno che non gioca da più di 30 giorni. Portando a termine una serie di sfide, Come il completamento di 6 giornaliere (ogni giorno), il giocare insieme e fare punti esperienza, vi permetterà di ottenere punti per lo sblocco delle ricompense mostrate a seguire. ricompense di Riavvio alla riscossa e Come ottenerle Le ricompense visibili in alto sono: 50 punti: emoticon Spine ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 20 settembre 2022)spesso accade, Epic games offre ai giocatori dila possibilità ditramite, il solito programma o iniziativa che consiste nel giocare acon qualcuno che non gioca da più di 30 giorni. Portando a termine una serie di sfide,il completamento di 6 giornaliere (ogni giorno), il giocare insieme e fare punti esperienza, vi permetterà di ottenere punti per lo sblocco dellemostrate a seguire.diottenerle Levisibili in alto sono: 50 punti: emoticon Spine ...

