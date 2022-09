Foreign fighter ucciso | Di Maio | “Arruolato come olandese”

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – IlBenjamin Giorgio Galliin Ucraina? “L’ambasciata è rimasta sempre in contatto con la famiglia sin dalla notizia del coma. Lui era un doppio cittadino, era italo-e si eranelle forze ucraine. Viveva in Olanda, lavorava lì. Abbiamo seguito con queste ore con la famiglia il decorso fino alla morte”. Così all’Adnkronos il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di, commentando la notizia della morte in Ucraina delitaliano Benjamin Giorgio Galli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

