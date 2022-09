Foreign fighter italiano muore in Ucraina: aveva 27 anni. La famiglia “Se ne è andato da eroe” (Di martedì 20 settembre 2022) Un ragazzo di 27 anni originario di Varese, Benjamin Giorgio Galli, sarebbe rimasto ucciso in Ucraina, dove si trovava da volontario. Ne ha dato notizia il papà Gabriel Galli, comunicandolo ad alcuni conoscenti del ragazzo. Il giovane i era trasferito con la famiglia in Olanda negli ultimi anni, e aveva la cittadinanza olandese. Galli aveva raggiunto l’Ucraina passando dalla Polonia e si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina. Sarebbe stato ucciso nella zona di Kharkiv. “Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana”, ha scritto il papà agli amici del giovane. Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) Un ragazzo di 27originario di Varese, Benjamin Giorgio Galli, sarebbe rimasto ucciso in, dove si trovava da volontario. Ne ha dato notizia il papà Gabriel Galli, comunicandolo ad alcuni conoscenti del ragazzo. Il giovane i era trasferito con lain Olanda negli ultimi, ela cittadinanza olandese. Galliraggiunto l’passando dalla Polonia e si era unito alla prima Legione Internazionale di difesa dell’. Sarebbe stato ucciso nella zona di Kharkiv. “Il vostro compagno è morto daquesta settimana”, ha scritto il papà agli amici del giovane.

