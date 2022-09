Foreign fighter italiano morto in Ucraina Il padre | «Mio figlio eroe di guerra» Chi era | combatteva con Kiev da volontario

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Morto un foreign fighter italiano. Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è deceduto mentr… - fisco24_info : Foreign fighter italiano morto in Ucraina: (Adnkronos) - Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, stava combattendo con la… - LaStampa : Chi è il foreign fighter italiano morto in Ucraina. La famiglia: “Un eroe di guerra” - repubblica : Benjamin Giorgio Galli morto a 27 anni in Ucraina: chi è il foreign fighter. La madre: 'Si sentiva nel posto giusto… - valerianom1948 : Benjamin Giorgio Galli morto a 27 anni in Ucraina: chi è il foreign fighter. La madre: 'Si sentiva nel posto giusto… -

Benjamin Giorgio Galli è morto combattendo in Ucraina contro l'esercito russo. Ili taliano, 27 anni originario di Varese, si era unito alla Legione Internazionale di difesa dell'Ucraina. Sul suo profilo Facebook, in cui compare in divisa e arma in pugno, compaiono ...Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, è morto mentre stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa dell'Ucraina contro l'esercito russo. Sul suo profilo Facebook, in cui ...KIEV. È morto in guerra in Ucraina il foreign fighter italiano Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario di Varese. Il giovane era un soldato volontario contro l'esercito russo: a dare la notizia sa ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...