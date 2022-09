Foreign fighter italiano morto in Ucraina (Di martedì 20 settembre 2022) Varese, 20 set. (Adnkronos) - Un Foreign fighter italiano di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, è morto in Ucraina dove stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa contro l'esercito russo. Galli era originario della provincia di Varese, anche se si era poi trasferito con la famiglia in Olanda, e si era arruolato nelle truppe di Kiev la primavera scorsa. Sul suo profilo Facebook, sotto una foto postata nei mesi scorsi in cui si vede in divisa mentre impugna un fucile, sono comparsi diversi messaggi di cordoglio. "Ti voglio bene. Sempre nei miei pensieri. Il tuo sorriso sarà la mia grazia. Mio fratello, Ben, eroe dell'Ucraina", "Onore. Il tuo sacrificio non sarà vano", "Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", si legge tra l'altro sotto al post. Il padre di Benjamin ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Varese, 20 set. (Adnkronos) - Undi 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, èindove stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa contro l'esercito russo. Galli era originario della provincia di Varese, anche se si era poi trasferito con la famiglia in Olanda, e si era arruolato nelle truppe di Kiev la primavera scorsa. Sul suo profilo Facebook, sotto una foto postata nei mesi scorsi in cui si vede in divisa mentre impugna un fucile, sono comparsi diversi messaggi di cordoglio. "Ti voglio bene. Sempre nei miei pensieri. Il tuo sorriso sarà la mia grazia. Mio fratello, Ben, eroe dell'", "Onore. Il tuo sacrificio non sarà vano", "Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", si legge tra l'altro sotto al post. Il padre di Benjamin ...

