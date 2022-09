Foreign fighter italiano di 27 anni morto in Ucraina | era nel Paese da marzo per sostenere i militari di Kiev Il padre | “Ci lascia da eroe”

(Di martedì 20 settembre 2022) Si era unito aiucraini fin da, dai primi giorni dell’invasione russa, diventando parte di quel gruppo di combattenti stranieri arrivati nelper aiutare le forze di Volodymyr Zelensky a contrastare l’avanzata dell’esercito di Vladimir Putin. Ma oggi Benjamin Giorgio Galli, 27enne originario di Varese, èdopo essere rimasto ferito nel corso degli scontri sul campo di battaglia. A confermare la notizia del decesso è stato ilGabriel che ha avvertito alcuni amici e conoscenti del figlio e comunicando loro che sarà anche una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia. Scorrendo il suo profilo Facebook emerge la passione del giovane per il softair, una sorta di guerra simulata combattuta a squadre. “Il vostro compagno èdaquesta ...

Si chiamava Benjamin Giorgio Galli. A confermare la notizia è stato il padre stesso del giovane, Gabriel Galli, comunicandolo ad alcuni conoscenti del ragazzo Un ragazzo di 27 anni ...È il 209° giorno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Crescono i timori in russi per la mobilitazione generale: salgono le ricerche di biglietti aerei per volare all'estero prima che Putin ... Foreign fighter varesino di 27 anni muore in Ucraina. «Se ne è andato da eroe» La tragica notizia è stata diffusa dal padre del giovane, Gabriel Galli, che lo avrebbe rivelato ad alcuni amici del figlio. Nei prossimi giorni ci sarà una messa per ricordo.