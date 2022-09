Foreign fighter Giorgio Galli ucciso in Ucraina, cos’è successo (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ morto nella notte tra il 18 e il 19 settembre in ospedale a Kiev, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti diplomatiche, Benjamin Giorgio Galli, il 27enne Foreign figheters originario di Varese e con cittadinanza italiana che dalla primavera scorsa combatteva con la Legione straniera Ucraina contro la Russia. Galli era rimasto ferito in battaglia a Kharkiv, poi, già in coma, è stato trasportato nella capitale, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva senza mai riprendere conoscenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ morto nella notte tra il 18 e il 19 settembre in ospedale a Kiev, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti diplomatiche, Benjamin, il 27ennefigheters originario di Varese e con cittadinanza italiana che dalla primavera scorsa combatteva con la Legione stranieracontro la Russia.era rimasto ferito in battaglia a Kharkiv, poi, già in coma, è stato trasportato nella capitale, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva senza mai riprendere conoscenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

