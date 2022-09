Foodporn-mania | per gli italiani il cibo batte il sesso

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Che la passione per la tavola e la buona cucina fosse diventata unaper tantilo si sapeva. Ma che fossero di più quelli che associano il massimo piacere della vita proprio dall’assaporare il loropreferito, o addirittura dalla contemplazione di un bel paesaggio, alle gioie delquesto è un po’ una sorpresa. Invece è proprio quanto emerge dall’indagine realizzata dall’istituto GfK per XLoveCam su un campione di circa 1000 intervistati di età compresa fra i 18 e i 65 anni. Nella top ten dei “piaceri della vita” secondo gliilsi colloca solo al terzo posto. Il 64% degli intervistati indica che “assaporare undelizioso” è il gesto che suscita maggior piacere in assoluto, al secondo posto viene “l’esperienza della ...