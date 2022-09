Firme digitali, respinto il ricorso della lista di Marco Cappato contro l’esclusione. “Decisione insensata, ora nuovi ricorsi internazionali” (Di martedì 20 settembre 2022) Il Tribunale monocratico civile di Milano, in persona del giudice Andrea Borrelli, ha respinto il ricorso presentato dalla lista “Referendum e democrazia” di Marco Cappato contro l’esclusione dalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, decisa a fine agosto dalle Corti d’Appello di tutta Italia. Il ricorso, depositato il 2 settembre scorso, mirava a ottenere la riammissione con il riconoscimento della validità della firma digitale autenticata tramite Spid, il metodo con cui la lista ha raccolto le sottoscrizioni. Nei giorni scorsi il governo si era costituito in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda con la motivazione – tra le altre – che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il Tribunale monocratico civile di Milano, in persona del giudice Andrea Borrelli, hailpresentato dalla“Referendum e democrazia” didalle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, decisa a fine agosto dalle Corti d’Appello di tutta Italia. Il, depositato il 2 settembre scorso, mirava a ottenere la riammissione con il riconoscimentovaliditàfirma digitale autenticata tramite Spid, il metodo con cui laha raccolto le sottoscrizioni. Nei giorni scorsi il governo si era costituito in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigettodomanda con la motivazione – tra le altre – che ...

