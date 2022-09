Firenze | all’Ultravox Jambalaya & Friends | per ricordare Leo Boni; ingresso libero

Leggi su firenzepost

(Di martedì 20 settembre 2022)Band, storico gruppo fiorentino di Leonardo, Alessandro Giobbi e Filippo Cornuti ispirato al sound di New Orleans, si riunisce per esibirsi(sopra l’Anfiteatro delle Cascine;) a cinque mesi dalla prematura e repentina scomparsa del suo fondatore Leo, insieme ad altri amici storici come Emiblues e Andrea L'articolo proviene daPost.