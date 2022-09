Filorussi | bombe ucraine nel Lugansk | anche 3 bimbi uccisi

(Di martedì 20 settembre 2022) Sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise in un bombardamento di artiglieria "da parte delle forze armatedell'insediamento di Krasnorechenskoye nel distretto di Kremensky" nel ...

stefaniaespos19 : @GiTufano69 @MediasetTgcom24 Sotto le bombe che vuoi fare ah ah così fai una bella fila al voto di filorussi gli Uc… - stefaniaespos19 : @MediasetTgcom24 Sotto le bombe che vuoi fare ah ah così fai una bella fila al voto di filorussi gli Ucraini la cen… - globalistIT : - TeamMilo_ : @rulajebreal Aggiornati su tutte le vicende, anche delle bombe fornite da noi per gli ucraini che sganciano contro i filorussi - _Giag_ : @cdellaciana Vero, solo i filorussi venivano bombardati dal 2014 in Donbass. Devono essere le famose bombe intellig… -

La Stampa

Lo denunciano idel Lugansk. . 20 settembre 2022In Ucraina, nella regione di Luhansk controllata dai russi, sette persone, compresi tre bambini, sono morte a causa di un bombardamento che ha colpito la località di Krasnorichenske. La notizia è ... Guerra Russia-Ucraina, Izyum: trovata camera di tortura nella stazione di polizia Sette persone, tra cui 3 bambini, sono morte a Krasnorichenske nel Luhansk. I filorussi accusano l'Ucraina per i bombardamenti. Intanto, da qualche ora, Mosca non ha più il controllo sulla regione.Non si fermano le rappresaglie russe in Ucraina dopo la clamorosa ritirata delle truppe dalla regione di Kharkiv. I raid di Mosca si sono abbattuti su un ospedale psichiatrico causando la morte di qua ...