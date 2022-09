Fiction Mediaset, “Viola come il Mare” e “Il patriarca” sono i prossimi titoli: anticipazioni (Di martedì 20 settembre 2022) Nuova stagione e nuove Fiction pronte ad approdare sulle reti Mediaset, nel corso delle prossime settimane. In particolare, è ormai imminente il debutto di Viola come il Mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, a cui si aggiunge anche Il patriarca con Claudio Amendola. Ecco cosa sappiamo. La nuova stagione televisiva è ormai ripartita a pieno regime. Oltre al ritorno delle trasmissioni più amate del pubblico, il piccolo schermo assisterà a breve anche all’arrivo di altre novità. Nuove Fiction stanno per fare il debutto sulla rete ammiraglia di Mediaset e il loro approdo ormai è imminente. La stagione seriale dell’autunno di Canale 5 sarà inaugurata, come è ormai noto, da Viola come il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 settembre 2022) Nuova stagione e nuovepronte ad approdare sulle reti, nel corso delle prossime settimane. In particolare, è ormai imminente il debutto diil, con Can Yaman e Francesca Chillemi, a cui si aggiunge anche Ilcon Claudio Amendola. Ecco cosa sappiamo. La nuova stagione televisiva è ormai ripartita a pieno regime. Oltre al ritorno delle trasmissioni più amate del pubblico, il piccolo schermo assisterà a breve anche all’arrivo di altre novità. Nuovestanno per fare il debutto sulla rete ammiraglia die il loro approdo ormai è imminente. La stagione seriale dell’autunno di Canale 5 sarà inaugurata,è ormai noto, dail ...

BBarbar84780859 : RT @cyfanpage_ita: Fiction Mediaset che continua a diffondere ancora più ansia ?????? #CanYaman #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare https://… - GanouIoanna : RT @cyfanpage_ita: Fiction Mediaset che continua a diffondere ancora più ansia ?????? #CanYaman #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare https://… - Darshan_tweet : @LaBombetta76 @prokofiev95 A me sembra piú un potenziale titolo per una fiction mediaset con gabriel garko ( o chi… - atosdavini : @Saverio_94 Evidentemente per Mediaset, sono meglio le stupidaggini della Cipollari e di Gemma, anziché una fiction… - sira1960gateta1 : RT @cyfanpage_ita: Fiction Mediaset che continua a diffondere ancora più ansia ?????? #CanYaman #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare https://… -