Festa della natura in città: 8 e 9 ottobre sesta edizione di Urban Nature (Di martedì 20 settembre 2022) L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 settembre 2022) L'articolo L'Opinionista.

Antonio_Tajani : Oggi è #SanGennaro e l'aria di festa che si respira a #Napoli è travolgente. Uno dei Santi più amati,è stato eletto… - romacinemafest : #RoFF17 | Paul Newman e Joanne Woodward sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della 17^ Festa del Cinema di R… - francescoassisi : ???? La festa di San Francesco il 4 ottobre avrà un carattere inedito, unico nella storia del nostro Paese. A due ann… - mart12o : RT @BentivogliMarco: La sera dell’ #alluvione - Aguzzi, assessore regionale con delega alla protezione civile: ???? in campagna elettorale… - radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: La festa della mamma by @Natale Galletta! Sintonizzati ora.… -