Ferrari | Clear | ' Le nuove vetture sono ancora un mistero'

lacittanews : ROMA - E' tempo di bilanci in Formula 1 dopo quasi una stagione con le nuove vetture, introdotte con l'obiettivo di… - Luxgraph : Ferrari, Clear: 'Mistero sulle nuove vetture, si tira quasi a indovinare' -

Tuttosport

Al calo dellahanno contribuito svariati aspetti, tra cui l'introduzione di una nuova generazione di monoposto, profondamenti diverse dalle precedenti. Jock, senior performance ...Parlando in particolare dellaha dichiarato : 'Avevamo alcune idee sulla debacle di Spa e abbiamo lavorato su quello, ma non abbiamo ancora tutte le risposte e onestamente non abbiamo ... Ferrari, Clear: "Mistero sulle nuove vetture, si tira quasi a indovinare" Per molti versi le nuove monoposto di Formula 1 rappresentano ancora un oggetto misterioso per i team. A spiegarlo, parlando a Motorsport.com, è Jock Clear, senior performance engineer della Scuderia ...Read more Red Bull is hugely ahead. At the start of this season, it looked like we would get as exciting a title fight ...